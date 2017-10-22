Очередное письмо с "Титаника" продано на аукционе за 166 тысяч долларов
ЕЖЕДНЕВНИК, 22 октября 2017
На аукционе в Великобритании было продано очередное письмо одного из пассажиров "Титаника". Оно ушло за 166 тыс. долларов.
На этот раз было продано письмо Александра Оскара Холверсона. Три листа рукописного текста были адресованы матери и написаны за сутки до крушения корабля. Артефакт был извлечен из затонувшего лайнера во время поисковой операции.
Письмо находилось в карманном блокноте Холверсона во время поисковой операции. Вначале письмо доставили адресату, где оно хранилось как семейная реликвия. Каким образом письмо попало на аукцион, не сообщается. Также не называется имя покупателя, который на заплатил за него 126 тыс. фунтов (166 тыс. долларов). Торги проводились в аукционном доме Henry Aldridge & Son в Девицесе (графство Уилтшир).
Последний раз аналогичный документ с "Титаника" был продан в 2014 году. Тогда письмо, написанное за 8 часов до крушения было куплено неизвестным за 157 тыс. долларов.
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