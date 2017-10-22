В Литве начали предавать огласке сообщения агентов КГБ советского периода
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
22 октября 2017
АА
Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал предавать огласке сообщения агентов КГБ.
Как сообщает Delfi.lt, все планируют опубликовать доносы нескольких сотен агентов КГБ. В них – отчеты о деятельности литовских эмигрантов, промышленный шпионаж, Католическая церковь, информация о людях, которых советская власть считала опасными для своей идеологии.
Из уже опубликованных документов ясно, что КГБ особенно интересовался литовскими эмигрантами в США и Канаде. К примеру, агент "Светлов" в июле 1981 года информировал своих оперативников о создании кафедры литуанистики в Иллинойсском университете.
В сообщениях агента "Короля" постоянно описывается деятельность литовских эмигрантов в США, общественных деятелей и организаций. Агент "Шарунас" предоставил отчеты о печатных изданиях эмигрантов. Отчеты шпионов на сайте центра будут выкладывать до лета следующего года.
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