Два региона Италии намерены получить автономию

Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - высказались за расширение автономии. Несмотря на то, что референдумы состоялись легально, их результаты не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

В воскресенье, 22 октября, две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии.

Согласно предварительным данным, в Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные издания La Stampa.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые богатые регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.

Идеи автономии или даже независимости набирают все большую популярность на севере Италии. Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие власти этих регионов уже заявили о том, что будут добиваться уменьшения отчислений в госбюджет почти вдвое.

Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (64 млрд долларов) больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро (18,2 млрд долларов).

Похоже, в Европе продолжается «цепная реакция» вслед за Каталонией, где прошел референдум о независимости.