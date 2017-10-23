Экс-премьер Польши рассказал о негативном влиянии санкций против России
В мире
23 октября 2017
АА
Бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза в первую очередь негативно влияют на обычных граждан, в частности на польских экспортёров сельскохозяйственных продуктов.
фото: kommersant.ru
Миллер уверен, что санкции не решают проблемы, поэтому он призвал "искать пути диалога".
"От антироссийских санкций, например, пострадали многие польские экспортёры, поставляющие сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Они были вынуждены искать новые рынки, которые менее выгодны для них с точки зрения количества поставок и логистики. Санкции не решают проблемы, и поэтому надо искать пути диалога", — цитирует политика газета "Известия".
В некоторых европейских государствах настроены против санкций против России, отмечая, что они наносят урон и по их экономике. Так в Италии заявили, что ограничительные меры обернулись для страны убытками в семь миллиардов евро. За смену политики в отношении Москвы выступает и президент Чехии Милош Земан.
Ранее Лешек Миллер констатировал, что в Польше русофобия стала государственной доктриной.
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