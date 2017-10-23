Киев назвал условия покупки газа у России

Украина может возобновить покупку газа у России, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны.
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«Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать», — сказал Кистион в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».
При этом вице-премьер подчеркнул, что в нынешнем формате закупка газа у России «очень рискованна и безответственна», пишет iz.ru.
Напомним, Киев прекратил закупать газ у России в ноябре 2015 года, а в 2016 году начались поставки газа в страну по реверсу в Европе. В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко выступил за изменение организации транзита российского газа в ЕС после завершения действующего транзитного контракта в 2019 году. По мнению Порошенко, Евросоюз должен забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.
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