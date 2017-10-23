В Германии в 2017 году было возбуждено около 900 дел в связи с терроризмом
В мире
23 октября 2017
АА
Федеральная прокуратура Германии 2017 открыла более 900 производств, связанных с терроризмом, в том числе 800, касающиеся радикальных исламистов.
фото: ТАСС
Количество случаев терроризма возросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда прокуроры открыли около 250 дел, сообщает Deutsche Welle.
В этом году уже почти 300 дел о терроризме были переданы от федеральных органов власти в прокуратуру. При этом не все дела касаются случаев терроризма именно в Германии.
Производство ведутся также в отношении граждан Сирии, Афганистана или Ирака, дела которых рассматриваются судам из-за их участие в террористической организации "Исламское государство" или других радикальных группах, даже без планирования нападений в ФРГ.
Кроме того, Федеральное управление по уголовным делам оценивает, что в Германии находится около 700 радикальных исламистов, которые представляют угрозу безопасности и способны совершать насильственные нападения.
Ранее Конституционный суд ФРГ признал конституционной норму о выдворении из страны иностранцев, представляющих угрозу.
Немецкое законодательство позволяет органам внутренних дел в ускоренном порядке выдворять из страны иностранных граждан, чтобы предотвратить "террористической угрозе". Для этого не нужно знать о планах совершения нападения.
Жители итальянских регионов - Ломбардии и Венето - высказались за расширение автономии. Несмотря на то, что референдумы состоялись легально, их результаты необязательны для выполнения правительством Италии.
Парламентские выборы в Чехии завершились неоспоримой победой движения ANO, которое возглавляет миллиардер Андрея Бабиш. При этом правящая Чешская социал-демократическая партия оказалась лишь на пятой позиции.
Россия готова установить временные пограничные посты на границе с Беларусью на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, если страны не унифицируют миграционное законодательство, заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Причин, почему органическое сельское хозяйство пока в Беларуси активно не развивается, много. Одни из основных – отсутствие частной собственности на землю, недостаточная государственная поддержка, слабая информированность населения о пользе органики.