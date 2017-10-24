15 самых влиятельных мировых сайтов по версии журнала Time

Публикация списка приурочена к скорому "дню рождения веба": 20 декабря исполнятся 27 лет с тех пор, как британский инженер Тим Бернес-Ли (Tim Berners-Lee) запустил во всемирной сети первый сайт, пишет marketing.by. С того первого дня и до сегодняшнего момента произошло немало событий, которые нельзя было предугадать, например, пишут журналисты, разве мог кто-то ожидать, что гиганта Microsoft и его Internet Explorer потеснит новичок Google?

Рейтинг, составленный Time, выглядит так: 15. Match.com - сайт международных знакомств

14. Reddit - форумная платформа для обсуждений и комьюнити

13. Pandora - музыкальный сервис

12. WikiLeaks - сайт, созданный Джулианом Ассанжем и публикующий компрометирующие работу спецслужб факты и документы

11. The Pirate Bay - крупнейший в мире BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов

10. Info.cern.ch - "дом" первого веб-сайта, создан тем самым Тимом Бернесом-Ли.

9. eBay - крупнейшая платформа интернет-аукционов

8. Drudge Report - американский новостной агрегатор

7. Yahoo - платформа, которая включает в себя поисковую систему, почтовый клиент и ряд сервисов

6. Craigslist - сервис электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американцев

5. YouTube

4. Facebook

3. Wikipedia

2. Amazon

1. Google 15. Match.com - сайт международных знакомств14. Reddit - форумная платформа для обсуждений и комьюнити13. Pandora - музыкальный сервис12. WikiLeaks - сайт, созданный Джулианом Ассанжем и публикующий компрометирующие работу спецслужб факты и документы11. The Pirate Bay - крупнейший в мире BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов10. Info.cern.ch - "дом" первого веб-сайта, создан тем самым Тимом Бернесом-Ли.9. eBay - крупнейшая платформа интернет-аукционов8. Drudge Report - американский новостной агрегатор7. Yahoo - платформа, которая включает в себя поисковую систему, почтовый клиент и ряд сервисов6. Craigslist - сервис электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американцев5. YouTube4. Facebook3. Wikipedia2. Amazon1. Google