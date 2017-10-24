Мадрид готов применить силу против Каталонии

Власти Испании рассчитывают, что им в этом поможет местная полиция.

Правительство Испании предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. В интервью The Times представитель правительства Иньиго Мендес де Виго, который также занимает должность министра образования, заявил, что Мадрид будет использовать каталонскую полицию для подавления протестов, угрожающих общественному порядку, пишет korrespondent.net.

"Ни одно правительство не стремится к любым актам насилия, но правительство должно следить за соблюдением закона, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция – ред.) нам придется восстановить закон ", – сказал министр.

Ожидается, что парламент Каталонии в ближайший четверг проведет заседание, на котором его лидер Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона.

Как сообщалось ранее, 21октября премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии и объявил новые выборы в регионе.