"Плохой кролик" атаковал российские СМИ и украинские госучреждения
В мире
24 октября 2017
АА
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, зафиксировала кибератаки с применением вируса-шифровальщика на несколько российских СМИ, а также на госучреждения и стратегические объекты в Украине.
По информации компании, в России известно как минимум о трех пострадавших редакциях.
"Судя по всему, мы столкнулись с новой эпидемией. Жертвой вируса-шифровальщика стали не только российские СМИ, но и ряд госучреждений и стратегических объектов в Украине", — написала Group-IB в своем Telegram-канале.
В компании добавили, что следят за развитием событий и позднее сообщат о технических подробностях инцидентов, передает РИА "Новости".
Ранее о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также заявили, что подверглись кибератакам.
Вирус назвали Bad Rabbit ("Плохой кролик" - прим. ej.by), сообщает ВВС. Он не похож на вирусы-шифровальщики Petya и WannaCry, которые блокировали десятки тысяч компьютеров по всему миру весной и летом этого года.
"Возможно он использует другую уязвимость и способ доставки", - сказал агентству RNS глава Group-IB Илья Сачков.
Как отмечает специалист чешской компании ESET Иржи Кропак у себя в "Твиттере", шифровальщик распространяется через фальшивый файл обновлений для Adobe Flash. В доказательство он выложил скриншот с российского новостного сайта "Суть событий", который предлагает скачать такой файл.
По данным экспертов "Лаборатории Касперского", кибератаки были целенаправленными, а большинство их жертв находятся в России. "Также мы наблюдаем похожие атаки в Украине, Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве. Зловред распространяется через ряд зараженных сайтов российских СМИ", - сообщил РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский.
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