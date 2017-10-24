Путин подписал первый указ о вступлении в гражданство РФ с принесением присяги
В мире
24 октября 2017
АА
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России, содержащий требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
фото: tass.ru
Согласно указу, гражданами России станут 62 человека, а также их дети. В документе отмечается, что они «приобретают гражданство РФ со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ». Это требование не касается детей, не достигших 18 лет — они станут гражданами после принесения присяги их родителями, пишет rosbalt.ru.
Указ вступает в силу с 23 октября 2017 года.
В июле в России был принят закон, касающийся введения присяги для новых граждан РФ, а также отзыва гражданства у террористов. До этого Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство.
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