Россельхознадзор снял ограничения на поставки в РФ продукции четырех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз продукции четырех белорусских предприятий.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Россельхознадзор принял решение отменить введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию продукции с предприятий ЗАО "МераГолд" и СООО "Мясопродукт". Ограничения снимаются с 24 октября.

Кроме того, с 24 октября отменяются временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий МПП "Городея" ООО "Викос" и ООО "Березинский мясокомбинат".