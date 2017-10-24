Россельхознадзор снял ограничения на поставки в РФ продукции четырех белорусских предприятий
24 октября 2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз продукции четырех белорусских предприятий.
Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Россельхознадзор принял решение отменить введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию продукции с предприятий ЗАО "МераГолд" и СООО "Мясопродукт". Ограничения снимаются с 24 октября.
Кроме того, с 24 октября отменяются временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий МПП "Городея" ООО "Викос" и ООО "Березинский мясокомбинат".
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