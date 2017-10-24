Собчак назвала Крым украинским



"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — добавила телеведущая во время первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.

Она также отметила, что отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.

"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — сказала она на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, пишут РИА Новости.

В Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм".

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".