Собчак назвала Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.
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"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — добавила телеведущая во время первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.
Она также отметила, что отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.
"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — сказала она на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, пишут РИА Новости.
В Крыму уже отреагировали на заявление Собчак. Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм".
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
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