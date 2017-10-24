В Греции представители ведущих СМИ объявили о двухсуточной забастовке
В мире
24 октября 2017
АА
Ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили 48-часовую забастовку во всех СМИ. Акция стартует в 06:00 24 октября и завершится в это же время 26 октября.
фото: channel4.com
В этот период большинство новостных сайтов приостановят свою работу, также не будут выходить новости на радио и телевидении. День начала забастовки совпадает с выступлением премьер-министра Греции Алексиса Ципраса на региональной конференции в Эпире.
Работники СМИ протестуют против упразднения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP, благодаря которой они получают прибавки к пенсионным выплатам и медицинскую помощь, передают "Известия".
Журналисты требуют свободы печати, сохранения системы дополнительного соцстрахования и прекращения нарушения трудовых и социальных прав сотрудников СМИ. Заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, а также профсоюзы журналистов Салоников, Македонии и Фракии.
Ранее портал iz.ru сообщал о забастовке журналистов, состоявшихся в Греции в мае. Тогда в знак протеста против экономических мер, принимаемых греческим правительством, работники ряда частных и государственных СМИ прекратили работу на 24 часа.
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