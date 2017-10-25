Европарламент одобрил новую систему пересечения границы «Шенгена»

Речь идет о системе EEC (Entry/Exit System), предназначенной для контроля за въездом на краткие сроки (90 и 180 дней) в Шенгенскую зону и выездом из нее лиц из третьих стран.

"Необходимо эффективным образом гарантировать контроль на внешних границах ЕС. Консолидировать Шенгенскую зону и унифицировать ее - это приоритетная цель Еврокомиссии", - заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Новая система контроля, как предполагается, будет автоматизированной. С ее помощью погранслужбы будут проверять информацию, содержащуюся в биометрических паспортах лиц, прибывающих как из стран, где не нужна виза для въезда в ЕС, так и из тех государств, в которых получение визы необходимо.

Согласно представленному докладу, в микросхему паспорта будут внесены в цифровом виде фотография владельца и изображения отпечатков его пальцев. Автоматическая система сможет сверять заснятое ею изображение въезжающего в страну с его электронной фотографией в паспорте. Это позволит, как считают авторы доклада, обеспечить контроль над нелегальными мигрантами.

При въезде в Шенгенскую зону система сама высчитает время пребывания человека в ней и определит, не превысил ли он отведенный ему по визе срок. Система также позволит повысить эффективность борьбы против терроризма, выявляя подозрительных лиц. Кроме того, проверки позволят легче выявлять лиц, совершивших уголовные преступления.

Отмечается, что система будет централизованной, соединенной с единой системой визовых данных ЕС и электронными банками данных полицейской организации Европол. Предусмотрено, что в случае отказа кандидату на въезд в Шенгенскую зону в его паспорте будет проставлена специальная отметка - косой крест, перечеркивающий несмываемой краской печать визы.

Кроме того, на страницу паспорта будет внесен специальный буквенный код, обозначающий причины отказа во въезде. При этом авторы докладов обещают принять меры для того, чтобы данные в системе и действия пограничных служб не нарушали прав граждан на личную жизнь, сообщила БЕЛТА.

Часть данных относительно въезжающих и выезжающих будет находиться в свободном доступе, но под контролем ряда общеевропейских инстанций, следящих за соблюдением прав человека. Данные по гражданам, не нарушавшим правила, будут храниться в системах в течение 3 лет, по нарушителям - 5 лет.

Как сообщил еврокомиссар Димитрис Аврамопулос, в случае одобрения органами ЕС, в частности Европейской комиссией, система вступит в силу уже в 2020 году.