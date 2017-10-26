Трамп заявил о необходимости хороших отношений с Россией для решения проблемы с КНДР
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
26 октября 2017
АА
Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас Россия скорее мешает прогрессу по КНДР, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
По словам президента, "Китай помогает" США, а Россия, "может быть, вредит тому, что у нас получается". "Когда я говорю "может быть", я знаю, о чем говорю", - добавил глава Белого дома.
Трамп заявил, что ведет диалог с китайским лидером Си Цзиньпином - и "было бы замечательно вести диалог и с Китаем, и с Россией". Американский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон "могут быть вместе и иметь хорошие отношения", пишу РИА Новости.
"Если у нас будут отношения - это будет хорошо, а не плохо", - сказал он.
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