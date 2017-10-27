Депутаты в Барселоне провозгласили независимость Каталонской республики

Не дожидаясь решения Сената Испании о введении в Каталонии прямого управления из центра, депутаты этого испанского региона в пятницу, 27 сентября, приняли резолюцию о независимости.

В документе содержится призыв к «строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства». Противники сепаратизма из числа каталонских депутатов заранее покинули зал заседаний. Сторонников Каталонской республики это, впрочем, не смутило: они проголосовали за независимость, после чего спели гимн Каталонии. В ответ на это решение сенат Испании сразу же одобрил введение прямого правления в регионе, пишет «Коммерсант».

Резолюция о провозглашении независимой от Испании Каталонской республики была принята подавляющим большинством голосов. Впрочем, такой результат был ожидаем. Тем более что все противники независимости заранее покинули зал заседаний. «Нам пора готовиться к открытию посольства в Мадриде»,— заявил в пятницу представитель правительства Каталонии в испанской столице Ферран Маскарелль.

Тем временем в Мадриде в пятницу с утра заседал Сенат Испании. В начале заседания перед его членами выступил председатель правительства Испании Мариано Рахой. В своей речи он назвал сложившуюся в Каталонии ситуацию «исключительной» и объяснил, что запланированное применение ст. 155 не направлено против автономной области, а необходимо, чтобы «избежать злоупотреблений со стороны Каталонии». Он также подчеркнул, что правительство Каталонии «не только нарушило закон, но проигнорировало Конституционный суд», и именно поэтому «Каталонии сегодня угрожает не ст. 155, а Женералитат (региональное правительство.— “Ъ”)». Также господин Рахой называл главным виновником происходящего в Каталонии лично главу Женералитата Карлоса Пучдемона.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. 90,18% участников референдума высказались за независимость. Явка составила 43,03%. После подведения итогов Карлес Пучдемон объявил: каталонцы отвоевали право быть «услышанными, уважаемыми и признаваемыми (независимой нацией.— “Ъ”)». А затем он подписал декларацию о независимости и создании Каталонской Республики — но тотчас же приостановил действие документа на неопределенный срок. В Мадриде назвали политику Барселоны незаконной, пообещав всеми возможными мерами препятствовать проекту «каталонской независимости». 21 октября правительство Испании на экстренном заседании приняло решение применить ст. 155 конституции страны. Согласно ей, правительство Испании вправе перевести органы региональной администрации в центральное подчинение — такое возможно, если «автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании».

В ходе дебатов представитель партии «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) в Сенате Испании Хоаким Аятс отметил, что применением ст. 155 правительство может «утопить испанскую экономику», и сказал, что такие последствия «могут рассердить (канцлера ФРГ.— “Ъ”) Ангелу Меркель». Однако подавляющее большинство сенаторов этот тезис не убедил.

«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие. Правовое государство восстановит законность в Каталонии»,— написал премьер-министр Испании Мариано Рахой у себя в Twitter. По данным испанской газеты La Vanguardia, премьер созвал экстренное заседание Совета министров.

В ответ на решение каталонского парламента сенат Испании одобрил введение прямого правления в регионе.

«Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы»,— заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.