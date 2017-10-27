Forbes составил первый рейтинг частных медицинских компаний России

Миллиардеры из списка Forbes собираются делать бизнес на медицине с начала 1990-х, но до сих пор из крупных реализованных проектов можно назвать лишь сеть частных клиник «Медси» Владимира Евтушенкова, пишет Forbes.

В последние два года сообщения о планируемых инвестициях миллиардеров в медицину поступают одно за другим, а владельцы частных клиник с удовлетворением отмечают, что в стране растет только агропром и медицина. По данным «Финам», объем коммерческих медицинских услуг в России в 2016 году вырос на 8%, до 400 млрд росс. рублей.

Выросла выручка и у большинства участников первого рейтинга крупнейших частных клиник России по версии Forbes. Самый большой рост показал «Европейский медицинский центр», эта компания заняла 1-е место в рейтинге с годовой выручкой 9,6 млрд росс. рублей, совсем немного отстали серебряный призер «Мать и дитя» — 9,5 млрд росс. рублей и бронзовый «Медси» — 9,4 млрд росс. рублей. По размеру выручки в рейтинг должны были попасть сети диагностических лабораторий «Инвитро» (12,7 млрд росс. рублей), «Хеликс» (3,4 млрд росс. рублей) и «Гемотест» (3,2 млрд росс. рублей), но мы не включили их из-за узкой специализации.

Частная медицина в России растет, но уже сталкивается с проблемами. Специалисты из KPMG отмечают падение реальных доходов населения и насыщение на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС). Уменьшение спроса на лечение по ДМС и на платные медицинские услуги ведет к росту теневого сектора. Пациенты, чтобы получить более качественную услугу по полисам ОМС, доплачивают врачам государственных клиник. В 2016 году доля теневой медицины составила 25% в общей структуре рынка платных медицинских услуг (в 2013 году — 24%). Изменить ситуацию может сотрудничество платных клиник с государством. Все больше медицинских проектов в стране реализуется в рамках государственно-частного партнерства, частные клиники активно переходят на работу с оплатой по полисам ОМС.