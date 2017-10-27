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Глава Пентагона пообещал лишить КНДР ядерного оружия

В мире

27 октября 2017

АА

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не хотят войны, однако надеются на отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

Глава Пентагона пообещал лишить КНДР ядерного оружия

"Наша цель – не война, а, скорее, полная, проверенная и необратимая денуклеаризации Корейского полуострова", – заявил Мэттис во время пребывания в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

Министр обороны также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына остановить провокации и угрозы, а также запугивания катастрофами.

Сегодня, 27 октября, министр обороны США Джеймс Мэттис в сопровождении командиров объединенной зоны безопасности США и Южной Кореи прибыл в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе первого дня визита на Корейский полуостров.

Также несколько дней назад США расширили санкции против Северной Кореи, внеся в санкционный список еще семерых граждан и трех юридических лиц с КНДР. Сообщается, что санкции были введены в том числе против главы департамента военной безопасности КНДР, министра труда и дипломата, сообщает newsrbk.ru

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