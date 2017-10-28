Мадридские власти отстранили премьера Каталонии и распустили местный парламент

Власти Испании решили отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Мариано Рахой по итогам заседания Совета министров, сообщает ТАСС.



"Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы в автономном сообществе", - отметил премьер. Он также объявил об "отстранении от должностей главы Каталонии", его заместителя Ориола Жункераса и членов регионального правительства, а также директора региональной полиции (Mossos d'Esquadra).

"Речь идет не о приостановлении самоуправления, а о возвращении к нормальной жизни", - подчеркнул глава кабинета министров. По его словам, нужно "срочно вернуть голос всем жителям Каталонии, чтобы они могли определить свое будущее, и никто не может совершать незаконные поступки от их имени". "Очевидно, что правовое государство обладает инструментами, чтобы защитить законность и гарантировать права всех испанцев", - добавил Рахой.