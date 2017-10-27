Путин во время тренировки ядерных сил произвел пуск четырех баллистических ракет

Президент России Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами.

«Во время тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного флота и ТОФ, а также Дальней авиации. Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», – сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отметим, в четверг российское оборонное ведомство сообщило, что в ходе плановой тренировки были запущены три межконтинентальных баллистических ракеты с атомных подлодок и еще одна – с космодрома Плесецк. Все цели были успешно поражены.

В тренировке также принимали участие самолеты Дальней авиации Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, осуществившие пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Теректа (Казахстан), Кура (Камчатка) и Пембой (Коми), сообщает vz.ru.