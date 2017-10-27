Скорректирован перечень продукции, запрещенный к ввозу в Россию
В мире
27 октября 2017
АА
Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и других стран.
"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", – следует из постановления.
Под запрет попадают, в частности, живые свиньи (за исключением чистопородных племенных), субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, лярд-стеарин, животное масло и еще некоторые продукты.
Россельхознадзор запретил поставки продукции свиноводства из ЕС в январе 2014 года, после того как в Прибалтике обнаружили африканскую чуму свиней. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО.
В августе 2016 года панель арбитров ВТО признала, что большая часть ограничений, введенных Россией, противоречат ее обязательствам. Россия обжаловала это решение на фоне того, что ситуация с африканской чумой свиней в Польше и Прибалтике ухудшилась, а меры, которые службы ЕС предпринимали для ликвидации очагов заболевания, оказались неэффективными. В конце февраля нынешнего года ВТО эту апелляцию отклонила.
При этом Минэкономразвития указывало, что решение ВТО не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте и к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, сообщают РИА Новости.
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