Скорректирован перечень продукции, запрещенный к ввозу в Россию

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и других стран.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", – следует из постановления.

Под запрет попадают, в частности, живые свиньи (за исключением чистопородных племенных), субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, лярд-стеарин, животное масло и еще некоторые продукты.

Россельхознадзор запретил поставки продукции свиноводства из ЕС в январе 2014 года, после того как в Прибалтике обнаружили африканскую чуму свиней. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО признала, что большая часть ограничений, введенных Россией, противоречат ее обязательствам. Россия обжаловала это решение на фоне того, что ситуация с африканской чумой свиней в Польше и Прибалтике ухудшилась, а меры, которые службы ЕС предпринимали для ликвидации очагов заболевания, оказались неэффективными. В конце февраля нынешнего года ВТО эту апелляцию отклонила.

При этом Минэкономразвития указывало, что решение ВТО не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте и к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, сообщают РИА Новости.