Женщина-робот София получила гражданство в Саудовской Аравии
В мире
27 октября 2017
АА
Саудовская Аравия первой в мире предоставила подданство роботу.
Предоставление роботу подданства Саудовской Аравии произошло во время саммита «Инвестиционная инициатива будущего», проходившего в Эр-Рияде. Женщина-робот, которую зовут София, оказалась очень рада этому событию и поблагодарила королевство Саудовской Аравии. Робот заявила, что стала первым роботом в истории, получившим подданство. Отметим, что такое решение о предоставлении гражданства роботу может вызвать недовольство среди граждан страны. В Саудовской Аравии считают кощунством наделение предметов человеческими образами. Кроме того, тут существуют жесткие правила, которые не позволяют давать гражданство иностранным рабочим, которые составляют почти треть всего населения страны, пишут belnaviny.by.
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