Большинство россиян не понимают, зачем им поддерживать ДНР и ЛНР

Всего 41% россиян считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в украинском конфликте, по данным Левада-центра. Опрос показал, что в целом отношение респондентов к Украине улучшилось.

В поддержку Донбасса

41% респондентов считают, что Россия должна поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в конфликте в Донбассе, показал опрос Левада-центра, проведенный в сентябре, пишет РБК.

6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать. В таком формате Левада-центр задает вопрос впервые, сказала РБК пресс-секретарь центра Карина Пипия.

Тема юридического статуса ДНР и ЛНР замалчивается в российских СМИ, они не предлагают аудитории однозначное мнение на этот счет, заявил РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров. «Но все-таки 41% поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах», - рассуждает эксперт.

Спад интереса россиян к украинскому конфликту наблюдается с июня 2015 года. В период с мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями на Украине, снизилась с 35 до 31%.

Результаты опроса Левада-центра о необходимости поддержки ДНР и ЛНР «вполне логичны и отражают реальную картину», полагает управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров. «При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса. Люди в России не видят перспектив в решении ситуации», - рассуждает политолог.

По мнению Самодурова, для большинства россиян до сих пор не очевиден ответ на вопрос, зачем России поддерживать Донбасс. Другим фактором, вызывающим неопределенность граждан в отношении ДНР и ЛНР, он называет «правовой беспредел» на территории республик, например историю с удержанием «на подвале» в Донецке журналиста и российского гражданина Романа Манекина (он был похищен неизвестными силовиками в Донецке 12 октября, позже выяснилось, что у журналиста перелом нoги и другие травмы). Россияне хотят определенности и последовательности от властей, а пока «даже на уровне элит нет однозначного восприятия Донбасса и той миссии, которую выполняет Россия», заключил Самодуров.

«Я не буду спорить с приведенными цифрами, мы все понимаем, от чего они зависят, но никакими количественными показателями не измерить общность ценностей, духа и общей истории, позволяющих нам ощущать себя с Россией единым целым, несмотря на имеющиеся границы», — прокомментировал РБК полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин. С представителем ДНР в минской контактной группе Владиславом Дейнего связаться не удалось.

Опасения мировой войны

Доля россиян, опасающихся, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Москвой и Киевом, остается стабильной. В сентябре 2017 года в той или иной мере этого опасались 42% респондентов, в июле 2016-го - 40%. Наибольшее беспокойство у граждан такое развитие событий вызывало в разгар боевых действий в Донбассе в июне 2014 года (68%).

В то же время вырос страх россиян перед тем, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Россией с западными странами или в мировую войну. Если в июле 2016 года такого сценария опасались 29%, то в сентябре 2017-го - уже 40%.

«Что касается предчувствия новой мировой войны, скорее выбиваются из ряда данные за 2016 год, когда мы зафиксировали снижение показателя с 43% в июле 2015 года до 29%, - прокомментировал эти данные РБК Степан Гончаров. - Это могло быть временным колебанием общественного мнения из-за каких-то событий».

Взаимная нелюбовь

В том же опросе Левада-центр вместе с Киевским международным институтом социологии изучил отношение россиян и украинцев друг к другу. Выяснилось, что россияне за полгода стали лучше относиться к Украине, а украинцы - хуже к России.

Если в мае этого года хорошо к Украине относились 26% респондентов, то в сентябре - 32%. Впрочем, доля россиян, которые положительно относятся к соседнему государству, неустойчива и колеблется от опроса к опросу между четвертью и третью населения, говорится в комментарии социологов к опросу.

Начиная с весны 2014 года разрыв между долями положительных и отрицательных оценок существенно снизился лишь один раз, в 2016 году: с 39 п.п. в марте до 8 п.п. в мае. Эксперты связали эту перемену настроений с обменом осужденной в России летчицы Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине.

В сентябре 2013 года, до присоединения Крыма к России и революции в Киеве, положительно относились к Украине 69% россиян, отрицательно - 23%.

Отношение к Украине в целом сильно зависит от новостного фона, объясняет Степан Гончаров. «Когда тема становится менее горячей, нет эскалации конфликта, наблюдается рост позитива. Но это быстро меняется. Есть небольшая прослойка — 10–15% граждан, которые наиболее чувствительны к политическим событиям, внимательно за ними следят. Большая часть общества инертна, и поэтому нужны действительно тектонические сдвиги в отношениях двух стран, чтобы большинство поменяло свое мнение», — рассуждает социолог.

В то же время отношение украинцев к России с мая ухудшилось - с 43 до 37% снизилась доля респондентов, относящихся к России хорошо. В сентябре 2013 года положительно относились к России 88% украинцев, отрицательно - всего 9%.

Ухудшение отношения украинцев к России может быть связано с тем, что, по их мнению, Москва блокирует выполнение минских соглашений, которые положат конец войне, прокомментировал РБК данные Левада-центра директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, на Украине не ждут улучшения отношений двух стран до выборов президента России в марте следующего года.

Граница на замке

Доля россиян, выступающих за объединение России и Украины в одно государство, с мая увеличилась в пределах статистической погрешности — с 9 до 11%. Почти половина респондентов (49%) выступают за открытые границы между двумя государствами. Только треть населения (34%) поддерживают закрытие границ и введение виз между странами.

Среди украинцев преобладает (49%) идея закрытия границ, в мае таких насчитывалось 43%. Доля респондентов, выступающих за открытые границы между Россией и Украиной, снизилась с 47 до 40%. Всего 4% украинцев выступают за объединение двух государств.

Относительно стабильным в последние два года остается отношение россиян к Крыму. 84% в целом поддерживают его присоединение (в прошлом сентябре таких было 83%, в марте 2014 года — 88%). 63% видят в присоединении полуострова больше пользы, чем вреда (в прошлом марте — 64%, в марте 2015 года — 70%).