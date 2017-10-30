Бывший глава штаба Трампа, работавший с Януковичем, обвиняется в заговоре против США

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Среди других эпизодов обвинения - отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщает в "Твиттере" корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, обвинения в адрес Манафорта связаны с его теневыми сделками с Украиной и массовыми случаями отмывания денег, но в то же время там ничего не сказано о его работе в штабе Трампа.

В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать.

Ковры на миллион

Согласно документу, Манафорт также виновен в отмывании более чем 18 млн долларов, которые он использовал для приобретения недвижимости и другого имущества.

Всего же, по данным обвинения, Гейтс и Манафорт перевели на офшорные счета более 75 млн долларов.

В заключении перечисляются и конкретные статьи расходов Манафорта. Например, по данным следствия, он истратил 934,4 тыс. долларов в магазине антикварных ковров в Вирджинии, 849,2 тыс. долларов - в бутике мужской одежды в Нью-Йорке, а также закупил домашнюю аудио- и видеотехнику на 112,8 тыс. долларов.

Ранее Си-эн-эн и New York Times сообщали, что Манафорт готов дать показания федеральным властям вместе с Риком Гейтсом по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Кто такой Рик Гейтс?

Как отмечают американские СМИ, 45-летний бизнесмент Рик Гейтс долгое время был партнером Манафорта по бизнесу.

По информации New York Times, Гейтс играл ключевую роль в продвижении зарубежных интересов, которыми занимался Манафорт, а его имя фигурировало в документах о получении денежных средств от политиков в Восточной Европе.

Когда Манафорт был нанят Трампом в качестве главы предвыборного штаба, Гейтс тоже начал работать на предвыборную кампанию.

Гейтс также играл важную роль на съезде Республиканской партии США в июле прошлого года, на котором Трамп официально выдвинулся кандидатом в президенты.

ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

68-летнему Полу Манафорту пришлось покинуть команду Дональда Трампа за несколько месяцев до ноябрьских выборов. Поводом для его ухода из штаба стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер также расследует ряд сделок Манафорта с недвижимостью, возможные случаи отмывания денег и другие финансовые преступления, сообщает Рейтер.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба "охотой на ведьм".

В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы.