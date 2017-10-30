Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру на пост президента России
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 октября 2017
АА
Российская журналистка и известная правозащитница Екатерина Гордон сообщила о планах баллотироваться на выборах президента России.
Соответствующее видеообращение она выложила на своей странице в Twitter.
«Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации», — заявила журналистка, заметив также, что, вероятно, будет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией» главы России.
Основой программы Гордон, по ее словам, станет защита прав женщин и детей. «Я мать двоих детей, я журналист с десятилетним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране», — отметила она, добавив, что знает «на практике, как работает судебная система» и «как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности».
«В моей позиции нет ничего мужененавистнического, просто это статистика: после разводов дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены», — заметила Гордон. Россию журналистка назвала «страной матерей-одиночек, на которых всем плевать».
«Когда-то я принимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти язык с прокремлевскими представителями. Я поняла, что все кормятся у одной лоханки и по факту либо удовлетворяют свои амбиции, либо пытаются заработать на нас деньги», — отметила телеведущая, признавшись также, что «никогда не голосовала».
«И сейчас в силу опыта, в силу своих убеждений я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила Гордон.
Комментируя заявление ведущей Ксении Собчак о планах участвовать в президентских выборах, журналистка отметила, что сама она «не представитель гламура» и «не родилась с серебряной ложкой во рту». «Я из простой семьи, с 13 лет работаю», — сказала Гордон, призвав голосовать за ее кандидатуру., сообщает РБК.
Прежде, в 2008 году, Екатерина Гордон и Ксения Собчак поссорились в прямом эфире программы «Культ личности» на радио «Маяк». Гордон была соведущей программы, Собчак — приглашенным гостем. Перепалка началась после того, как Гордон заявила, что «в каждом из нас есть немного Ксении Собчак», на что последняя ответила: «Не льстите себе, в некоторых ее нет совсем». После этого эфира Гордон была уволена с радиостанции. В 2013 году ведущие помирились.
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