США показали свою готовность на случай ядерной войны

В ходе них американские военные надеются отработать «действия средств глобального удара и противоракетной обороны», а также «кибервозможности».



«Согласно положениям о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях», — напомнил Магуир, добавив также, что именно поэтому Россия «заранее была уведомлена об этом учении», а, например, Китай, который также обладает ядерным оружием, — нет.

Это, как заметил собеседник агентства, произошло, потому что у Вашингтона и Пекина нет соответствующего соглашения, которое требовало бы подобногоуведомления, сообщает РБК.



«Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Министерства обороны [США] и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность», — пояснил представитель американского стратегического командования, подчеркнув, что маневры «позволяют STRATCOM и его подразделениям готовиться к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США».



Сценарий этих учений, по информации Магуир, предусматривает «различные стратегические угрозы» для Соединенных Штатов и «задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.

