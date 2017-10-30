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США показали свою готовность на случай ядерной войны

В мире

ЕЖЕДНЕВНИК, 30 октября 2017

АА

Вашингтон начал проводить ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Об этом сообщил официальный представитель американского стратегического командования (STRATCOM) Брайан Магуир.

США показали свою готовность на случай ядерной войны

В ходе них американские военные надеются отработать «действия средств глобального удара и противоракетной обороны», а также «кибервозможности».

«Согласно положениям о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях», — напомнил Магуир, добавив также, что именно поэтому Россия «заранее была уведомлена об этом учении», а, например, Китай, который также обладает ядерным оружием, — нет.

Это, как заметил собеседник агентства, произошло, потому что у Вашингтона и Пекина нет соответствующего соглашения, которое требовало бы подобногоуведомления, сообщает РБК.

«Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Министерства обороны [США] и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность», — пояснил представитель американского стратегического командования, подчеркнув, что маневры «позволяют STRATCOM и его подразделениям готовиться к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США».

Сценарий этих учений, по информации Магуир, предусматривает «различные стратегические угрозы» для Соединенных Штатов и «задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
 

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