Конституционный суд Испании отменил резолюцию о независимости Каталонии

Также государственный прокурор Испании возобновил обвинения каталонских лидеровв подстрекательстве к сепаратизму, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря суда. Верховный суд уже принял к рассмотрению дело против спикера парламента автономии Карме Форкадела.

На прошлой неделе парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона. Спустя несколько часов после этого власти Испании отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря, пишет ria.ru.

В Мадриде выразили надежду, что выборы позволят "восстановить правовое государство". Экс-глава женералитата уехал в Брюссель, где заявил, что принимает досрочное голосование как вызов.

