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Ативистка Femen устроила поджег возле магазина Roshen
ЕЖЕДНЕВНИК, 01 ноября 2017
Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.
Активистка скандально известного движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве, требуя объявить импичмент президенту.
Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Инцидент произошел вечером 31 октября, накануне Хеллоуина, у магазина Roshen около станции метро "Арсенальная". Женщина с праздничным макияжем и надписью "Сладости или импичмент" на груди облила медведей бензином и подожгла их.
Полиция прибыла на место уже через 10 минут, сообщили РИА Новости.
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