Ативистка Femen устроила поджег возле магазина Roshen

Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.

Активистка скандально известного движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве, требуя объявить импичмент президенту.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел вечером 31 октября, накануне Хеллоуина, у магазина Roshen около станции метро "Арсенальная". Женщина с праздничным макияжем и надписью "Сладости или импичмент" на груди облила медведей бензином и подожгла их.

Полиция прибыла на место уже через 10 минут, сообщили РИА Новости.