Tesla понесла «исторические» убытки

Третий квартал 2017 года компания Tesla Inc. закончила с самым большим в своей истории убытком.
kolesa.ru
Как сообщает Wall Street Journal, из отчета компании следует, что по итогам июня—сентября 2017 года ее чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил 619,376 млн долларов, тогда как за аналогичный период предыдущего года компания сумела получить прибыль 21,878 млн долларов, пишет РБК.
В результате скорректированный убыток в расчете на одну акцию по итогам третьего квартала составил 2,92 доллара, что существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков (2,28 доллара).
По итогам первых девяти месяцев 2017 года чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил1,286 млрд долларов, при этом почти половина потерь пришлась на третий квартал.
В то же время совокупная выручка Tesla в третьем квартале выросла в годовом исчислении примерно на 30% (до 2,984 млрд долларов), а по итогам января—июня — почти вдвое (с 4,715 млрд до 8,47 млрд долларов).
Одной из причин роста выручки Tesla называют увеличение продаж кроссоверов Model X, а вот увеличение поставок седанов Model 3 до 500 штук в неделю, согласно отчету компании, откладывается как минимум до конца первого квартала 2018 года.
После выпуска Tesla финансовой отчетности за третий квартал стоимость акций компании на бирже NASDAQ снизилась. Торги бумагами закрылись 1 ноября на отметке 321,08 долларов (-3,15% к предыдущему закрытию), а в ходе предбиржевых торгов 2 ноября цена на них опустилась до 301,5 долларов (-6,1%).
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