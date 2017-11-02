Трамп требует казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке 31 октября, должен быть приговорен к смертной казни.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Должен быть приговорен к смертной казни!» — написал американский президент.

До этого Трамп, комментируя случившееся, не исключил вероятности того, что Саипов будет отправлен в особую тюрьму Гуантанамо. По его словам, он намерен обдумать этот вопрос.