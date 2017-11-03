Индекс продовольственных цен ФАО снизился в октябре
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в октябре 2017 года составило 176,4 пункта, что на 2,2 пункта (1,3%) ниже уровня сентября.
На этом уровне ИПЦФ все еще превышает на 4 пункта (2,5%) свое значение по состоянию на октябрь 2016 года, он остается на 27% ниже (в номинальном выражении) своего исторического максимума в 240 пунктов, достигнутого в феврале 2011 года. За исключением цен на зерновые, цены на все остальные сырьевые товары, используемые для расчёта ИПЦФ, в октябре упали, сообщает ФАО.
Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в октябре 152,8 пункта, что чуть выше сентябрьского значения и на 10,5 пункта (7,4%) выше октября прошлого года. Если говорить об основных зерновых, то котировки на пшеницу в целом были ниже в результате предложения на экспорт крупных партий из черноморского региона, а также усиления конкуренции между экспортерами. Цены на кукурузу несколько выросли в США, тогда как в Южной Америке предложение на рынке значительных объемов кукурузы привело к их снижению. Цены на рис в октябре укрепились ввиду сезонных ограничений на поставку риса "японика" и ароматического риса, к тому же поддержанию цен на сорт "японика" способствовала серия торгов, проведенных на Дальнем Востоке.
Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в октябре составило 170 пунктов, что на 1,8 пункта (или 1,1%) ниже его значения месяцем раньше и приближается к уровню, зафиксированному год назад. Такое снижение было обусловлено главным образом изменением цен на пальмовое и соевое масла. Цены на пальмовое масло снизились ввиду того, что запасы в Малайзии превысили намеченный уровень, а также в перспективе увеличения производства в Юго-Восточной Азии, тогда как цены на соевое масло "просели" в связи с хорошими видами на урожай соевых бобов в США и общемировыми прогнозами по предложению в 2017/18 году. Снижение котировок на подсолнечное масло, обусловленное предложением на рынке черноморского региона значительных объемов, также способствовало снижению индекса.
Среднее значение Индекса цен на молочные продукты ФАО составило в октябре 214,8 пункта, т.е. снизилось на 9,4 пункта (4,2%) по отношению к его сентябрьскому значению и стало первым падением с мая 2017 года. На этом уровне индекс на 32 пункта (17,5%) превысил октябрьское значение 2016 года, но на 22 пункта не дотянул до пикового значения, достигнутого в феврале 2014 года. Международные котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ) в октябре ушли вниз, тогда как котировки на сыр оказались более стабильными. Цены на сливочное масло и СЦМ упали, т.к. импортеры не спешили закупать товар в ожидании новых поставок из Океании. Низкий спрос и наличие в ЕС значительных интервенционных резервов лишь ускорили падение цен на СОМ. Равновесная ситуация на рынке сыра способствовала стабилизации котировок на сыр.
Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в октябре 172,7 пункта, что на 1,6 пункта (0,9%) ниже сентябрьского значения, т.е. продолжилась начавшаяся в июле этого года тенденция к умеренному снижению. Международные цены на свинину и баранину в октябре снизились, тогда как цены на говядину выросли, а цены на мясо птицы остались стабильными. Острая конкуренция между экспортёрами и вялый импортный спрос обусловили наблюдаемое в последние месяцы снижение цен на свинину. Однако цены на говядину росли три месяца подряд в свете ограниченности спотового предложения из Океании. Сезонный рост поставок баранины в Океании сбил цены на нее, при том что рынки мяса птицы остались вполне сбалансированными.
В октябре среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило почти 203 пункта, снизившись на 1,4 пункта (0,7%) по сравнению с сентябрем и на 112 пунктов, или на 36%, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Цены на сахар упали в октябре в связи с ожиданием роста предложения в свете лучших, чем ожидалось, видов на урожай сахарной свеклы в ЕС и наращивания производства в Российской Федерации. Ослабление бразильского реала, повысившее потенциал наращивания бразильского экспорта, также способствовало снижению международных цен, особенно в свете замедления закупок Китаем ввиду повышения ввозных пошлин.
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