Собчак будет раскручиваться за счет собственного шоу на YouTube

В ближайшее время телеведущая Ксения Собчак запустит в YouTube регулярное шоу, которое вероятнее всего будет еженедельным. Бюджет и название видеошоу пока не согласованы.

Телеведущая Ксения Собчак, которая в конце октября заявила о планах баллотироваться в президенты, запустит собственное YouTube-шоу. Об этом РБК сообщили ответственный за ведение соцсетей в ее штабе Рустем Адагамов и еще один представитель команды.

«Мы собираемся запускать нечто подобное [онлайн-эфирам Алексея Навального], видеошоу, - отметил Адагамов. - Правда, пока непонятно, насколько это будет похоже на шоу Навального: все зависит от бюджета».

То, что бюджет онлайн-шоу и его название пока не утверждены, РБК подтвердил другой член команды телеведущей. В работе над своим шоу телеведущая будет ориентироваться на Навального, «так как он круто это делает», но не только на него, отметил собеседник РБК. Запуск проекта назначен на «ближайшее время», добавил он.

Сам Адагамов уже начал работу для штаба Собчак: по его словам, он будет вести аккаунты в Facebook, Twitter и Telegram. «ВКонтакте я плохо знаю, там, наверное, будет другой человек», - сказал он РБК. Также он намерен использовать для раскрутки кампании Instagram самой телеведущей, в котором у нее более 5,3 млн подписчиков. Однако она не всегда следует его советам по ведению Instagram-блога, рассказал блогер. «Она слушает, но не факт, что она сделает, как я советую», - отметил он. По словам Адагамова, он советовал Собчак заняться качеством выкладываемых фотографий, а также он намерен сделать ее аккаунт «более политизированным, использовать его как платформу для кампании».

Для раскрутки Собчак в соцсетях Адагамов собирается привлечь нескольких известных блогеров, заявил он. Помимо прочих, он собирается поговорить и с Ильей Варламовым. «Буду говорить с молодыми блогерами, вряд ли это будут представители оппозиционного лагеря», - добавил Адагамов. При этом, по его словам, денег на привлечение известных людей и на рекламу в соцсетях у штаба пока нет. «Есть условные деньги, чисто символические, - сказал блогер. - Будут деньги - будем заниматься, пока все делаем своими руками».

В своей работе он будет ориентироваться на аудиторию старше 35 лет, «тех, кто понимает, что происходит в стране, но не готовы идти на крайние меры, на баррикады». Главная же «головная боль» штаба Собчак сейчас, по словам Адагамова, - создание региональных штабов. Блогер сообщил РБК, что получил уже «ворох» заявок от людей в регионах, которые хотели бы возглавить эти штабы или поучаствовать в их деятельности.

6 ноября на телеканале «Пятница» анонсирован первый выпуск шоу «Можем повторить» с участием Собчак и журналиста Антона Красовского - также члена ее команды. Если телеведущую зарегистрируют как кандидата на президентских выборах, она откажется от участия в этом телешоу, рассказала ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

О том, что соцсетями штаба Собчак займется Адагамов, телеведущая сообщила на своей странице в Facebook 1 ноября. Он известен в России как блогер, «Живой Журнал» которого с 2008 года постоянно оказывался на первом месте в рейтинге блогов. В 2012 году Адагамов стал учредителем Лиги избирателей, а затем был избран в ныне не существующий координационный совет оппозиции. Вскоре после этого бывшая жена обвинила блогера в педофилии, после чего главное управление МВД по Москве объявило его в федеральный розыск. В связи с этим Адагамов уехал из России, сейчас проживает в Чехии.