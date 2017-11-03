Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа и уволился
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 ноября 2017
АА
2 ноября пользователи Twitter заметили, что страница президента США Дональда Трампа перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная страница не существует».
Как раннее сообщила администрация Twitter, аккаунт с 41,7 млн подписчиков был выключен случайно на 11 минут из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов.
«Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных происшествий», — говорится в сообщении администрации Twitter.
Однако, по результатам расследования, было доказало, что сделано это было намеренно. Согласно комментарию компании, сотрудник отключил доступ к аккаунту в свой последний рабочий день. Имя, попытавшегося удалить микроблог Трампа, не известно, сообщает РБК.
По состоянию на 3 ноября в Twitter Дональда Трампа было опубликовано более 36 тыс. его сообщений, на страницу американского президента подписалось 41,7 млн пользователей.
С предложением отменить в отелях систему «Все включено» выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен. По его мнению, это позволит местным предпринимателям получить больше прибыли.