Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа и уволился

Как раннее сообщила администрация Twitter, аккаунт с 41,7 млн подписчиков был выключен случайно на 11 минут из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов.



«Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных происшествий», — говорится в сообщении администрации Twitter.



Однако, по результатам расследования, было доказало, что сделано это было намеренно. Согласно комментарию компании, сотрудник отключил доступ к аккаунту в свой последний рабочий день. Имя, попытавшегося удалить микроблог Трампа, не известно, сообщает РБК.

По состоянию на 3 ноября в Twitter Дональда Трампа было опубликовано более 36 тыс. его сообщений, на страницу американского президента подписалось 41,7 млн пользователей.