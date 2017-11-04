Суд Испании направил в Бельгию ордер на арест Пучдемона
В мире
03 ноября 2017
АА
Суд Испании официально выдал европейский ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четырех его соратников.
Запрос был направлен в бельгийскую прокуратуру. В Брюсселе этот документ пообещали «изучить» Испанская судья Кармен Ламела подписала ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четырех его соратников. Все они в настоящее время находятся в Бельгии, в связи с чем не явились на судебное заседание. Именно это стало причиной подписания ордера на арест каталонских политиков, сообщает со ссылкой на официальное заявление Верховного суда Испании местное издание El Pais, пишет РБК.
Ранее о том, что суд выдал ордер, со ссылкой на собственные источники писала испанская газета La Vanguardia. Однако, официального заявления суда не было.
Запрос был направлен в бельгийскую прокуратуру. Там, как пишет Reuters, этот документ уже получили. Глава местного надзорного органа Эрик Ван дер Сипт пообещал его «изучить». «Мы изучим его [ордер на арест каталонского лидера]», — сказал он, добавив, что судье запрос испанских властей будет направлен в суд, «может быть», только «завтра» или «послезавтра».
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