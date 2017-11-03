Теракт в Нью-Йорке – дело рук «Исламского государства»

Члены ИГ заявили, что «нападавший является одним из воинов халифата», пишет агентство.

Позже стало известно, что атаку совершил уроженец Узбекистана — 29-летний Сайфулло Саипов. При себе у него было пейнтбольное и пневматическое оружие. Полицейские ранили нападавшего в живот, после чего его госпитализировали. В автомобиле Саипов оставил записку, в которой написал, что совершил теракт во имя ИГ. Позже ему предъявили обвинение в терроризме.

В ходе допроса Саипов отмечал, что его вдохновляют видео ИГ, в частности, когда выступает лидер организации Абу Бакра аль-Багдади. В телефоне нападавшего правоохранительные органы нашли многочисленные видеозаписи. Как отмечал CNN, Саипов начал подготовку к теракту еще год назад, сообщает РБК.



Он проживал в США с 2010 года. По информации Santa Monica Observer, Саипов переехал в страну, после того как выиграл вид на жительство (грин-карту).

После теракта американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости отмены раздачи грин-карт. В рамках программы Diversity Visa Lottery Program каждый год разыгрываются 50 тыс. грин-карт.

