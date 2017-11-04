Россия нанесла групповой удар по позициям ИГ в Сирии

Как сообщает Министерство обороны, групповой удар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации) в районе сирийского города Абу-Кемаль совершили дальние бомбардировщики Ту-22 М3. Целями для них были как командные пункты боевиков, так и склады вооружений и боеприпасов.



В Минобороны сообщили, что, по данным объективного контроля, все назначенные объекты были поражены, а самолеты после выполнения задания вернулись на аэродромы базирования.



В военном ведомстве уточнили, что Ту-22 М3 взлетели с территории России и перед атакой боевиков совершили перелет над территорией Ирака. «Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — говорится в сообщении.



Накануне удар по позициям ИГ в районе Абу-Кемаля совершили не только дальние бомбардировщики, но и подводная лодка «Колпино». С нее были выпущены крылатые ракеты, поразившие цели в Сирии. В Министерстве обороны результаты операции назвали «сокрушительным уроном группировке боевиков ИГ».



Как отметили в военном ведомстве, действия ВКС России позволили развернуть активные наступательные действия отрядам правительственной армии Сирии.



Абу-Кемаль остается последним относительно крупным населенным пунктом в Сирии, который контролируют боевики ИГ. С севера и запада на город наступают правительственные войска, отряды группировки «Хезболла», а также поддерживаемые США курды. С юга к Абу-Кемалю приближается иракская армия, завершающая освобождение от боевиков провинции Анбар, пишет РБК.



