В Саудовской Аравии задержаны 11 членов королевской семьи

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Об этом сообщает официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency со ссылкой на слова главы государства.



По словам саудовского монарха, в высших правительственных кругах нашли людей, «которые ставят свои личные интересы выше общественных» для того, чтобы незаконным образом обогащаться. ​В связи с этим, добавил он, в королевстве проведут «серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью».​



В принятом королем указе пять положений, в числе которых формирование верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца, пресечение коррупционных преступлений, задержание и арест подозреваемых.



Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники уточняет, что в соответствии с этим указом сотрудники нового комитета задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. По неподтвержденным данным, в списке обвиняемых саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, пишет РБК.