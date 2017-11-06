Премьер Японии поддержал Трампа в военных вариантах решения проблемы КНДР
В мире
06 ноября 2017
АА
Япония поддерживает позицию США о допустимости всех мер воздействия на Северную Корею, заявил премьер Синдзо Абэ. По его словам, все варианты «лежат на столе», при этом он не стал исключать и начало военных действий.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал позицию президента США Дональда Трампа о возможности военного решения проблемы Северной Кореи. На совместной пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, все возможные варианты воздействия на Пхеньян «находятся на столе», сообщает Reuters.
«Мы поддерживаем позицию президента Трампа относительно того, что в отношении Северной Кореи все варианты лежат на столе», - сказал премьер Японии. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что США готовы в крайнем случае пойти на применение военной силы против КНДР.
На этой пресс-конференции Трамп заявил, что США больше не будут терпеть «провокации КНДР». Ранее он критически высказался о позиции правительства Японию по ракетам КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны, пишет РБК.
Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны? Но это же страна самураев, мне их не понять», - заявил тогда Трамп.
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