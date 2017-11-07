Кому место в «Райском досье»? Журналисты-расследователи опубликовали новые данные об офшорах

В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как «Панамское досье» (Panama Papers), сообщает «Ведомости».

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers («Райское досье»). К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 года оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 году источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилось документами с ICIJ. Так над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте представляла «Новая газета».

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

1. Юрий Мильнер, владелец фонда DST

В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем 10 млрд долларов. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 года ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова.

Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 году акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в 8 млрд долларов, купив 5%-ную долю за 400 млн долларов. Как пишет ICIJ, в июле 2011 года российский государственный банк ВТБ купил за 191 млн долларов акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.

DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.

2. Марина Сечина, бывшая супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина

В 2012 году Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 году рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.

3. Уилбур Росс, министр торговли США

Перед приходом в администрацию в начале этого года Дональда Трампа Росс расстался с большей частью своих активов. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 году Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит 168 млн долларов. Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator.

Как министр торговли Росс обладает полномочиями в области торговли и производственной политики, а также имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами, включая Россию, говорится в расследовании.

Сам Росс проблемы с владением долей в Navigator не видит. В интервью телеканалу Sky он заявил, что при поступлении на госслужбу публично задекларировал долю в пароходстве. Росс стал членом совета директоров Navigator, когда компания уже сотрудничала с «Сибуром», и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко или Михельсоном, заявил пресс-секретарь министерства торговли Джеймс Рокас.

4. Роман Абрамович, владелец Millhouse Capital

На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 года Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн долларов. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.

5. Алишер Усманов, совладелец USM Holdings



Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 году, чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.

6. Елизавета II, королева Великобритании

Из документов Appleby впервые стало известно об инвестициях в офшоры королевы Елизаветы II. Судя по ним, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держит часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах. Оно вложило 7,5 млн фунтов в фонд Dover Street VI Cayman Fund LP на Каймановых островах в 2005 году, отмечает Financial Times. Тот, в свою очередь, приобрел долю в фонде прямых инвестиций Vision Capital Partners, который купил акции ритейлеров Threshers и BrightHouse. Последний подвергался критике в стране за то, что продавал людям, имеющим низкие доходы или проблемы с душевным здоровьем, бытовые товары в кредит по ставкам, достигавшим 99,9%. Из-за этого власти Великобритании потребовали от BrightHouse выплатить 14,8 млн фунтов компенсации 249 000 потребителей. Как заявил газете The Guardian представитель герцогства, оно не знало об инвестициях в BrightHouse. Также герцогство утверждает, что оно не извлекало никакой налоговой выгоды из инвестиций в офшоры.

7. Боно, солист U2

Фронтмен U2 Боно (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором в мальтийской компании Nude Estates, которая купила в Литве торговый центр Aušra, названный в честь литовского слова «рассвет», за 5,8 млн евро (5,1 млн фунтов стерлингов) вскоре после открытия в 2007 году. Об этом пишет газета Guardian. Мальта является юрисдикцией с низкими налогами: для иностранных инвесторов налог, уплаченный с любой прибыли, полученной компаниями, уменьшается до 5%. Боно был пассивным миноритарным инвестором в компании Nude Estates Malta Ltd., сообщил газете Guardian пресс-секретарь Боно. Ирландскую группу уже критиковали за желание платить меньше налогов: она вела часть своего бизнеса в Нидерландах.