США усилят свою армию для установления мира

Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи сообщил, что намерен усилить американскую армию и потратить для этого миллиарды долларов.
Президент США Дональд Трампп, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что хочет построить мир через силу.
Американский лидер также отметил, что те, кто хочет мира, должны быть сильными.
"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы", — сказал он.
По словам президента США, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".
Он также добавил, что намерен усилить американскую армию. "США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул намерение тратить миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил. По его словам, эти средства направят на "новейшее и самое лучшее в мире (военное) оборудование".
Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась из-за серии ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР, сообщили РИА Новости.
Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совбез ООН.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
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