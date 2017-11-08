Жители Каталонии выйдут на всеобщую забастовку

Каталонцы намерены выйти на улицы, в знак протеста решению властей Испании об аресте организаторов референдума о независимости.
Всеобщая забастовка запланирована на 8 ноября, ее инициировали общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, активно поддерживающие независимость Каталонии от Испании.
"Нужно превратить этот день в большую забастовку в стране, как это уже было 3 октября", — заявили официальные представители общественных организаций Агусти Алькоберро и Марсель Маури.
Забастовку поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs, поэтому будут закрыты некоторые учебные заведения. Ожидается, что студенты активно поддержат акцию протеста.
Профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся", борющиеся за права рабочих, отказались принять участие в забастовке, поскольку она преследует политические цели, а не направлена на защиту интересов трудящихся.
Профсоюз "Генеральная конфедерация трудящихся" не участвует в организации акции, но разрешил своим членам поддержать ее.
Сообщается, что несмотря на всеобщую забастовку общественный транспорт в Каталонии будет работать в обычном режиме, но количество трамваев в Барселоне и автобусов до аэропорта сократят наполовину. У Барселонского университета под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным" пройдет акция протеста.
Сегодняшняя забастовка станет первой из ряда акций, которые запланировали националистические организации и которые были названы "Неделей свободы". 11 ноября сторонники независимости собираются провести "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, а испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции, позволяющей напрямую управлять Каталонией из Мадрида, сообщает Sputnik.
Европарламент, в свою очередь, не признал независимость региона. Правительство Каталонии было отправлено в отставку, была назначена дата досрочных выборов. Позже был арестован, а потом и освобожден экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и ряд других членов Женералитета.
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